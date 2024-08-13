Erol Özvar, YKS sonuçlarını değerlendirdi: "Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!"

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı" dedi.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilecek; ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özvar, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Özvar, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "2024 yılı itibari ile YKS yani yükseköğretim kurumları sınavında yerleştirme oranları yüzde 98.8'e ulaştı. Bu oran, devlet yükseköğretim kurumları yani üniversitelerindeki orandır. Bu bakımdan fevkalade önemli bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. Vakıf yükseköğretim kurumlarında ise yerleştirme oranlarının bu orana yakın olduğunu ifade edebiliriz. Bütün dünyada, bilhassa Avrupa'da erişilebilme talebinin azaldığı, yerleştirme oranlarının düştüğü bir ortamda Türkiye'de üniversitelerde kontenjanlara yönelik olmak üzere bu yerleştirme oranlarına ulaşmamız fevkalade önemli bir sonuç. Güzel sonuçlardan bir tanesi, bu sene 20 üniversitede açmış olduğumuz yapay zeka ve yazılım temelli programların tamamının dolmuş olması. Bu bizi sevindiren başka bir gelişme oldu" dedi.

Özvar, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kız öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranlarının erkek öğrencilerden daha fazla olduğunu belirterek, "Bu sınavda dikkat çeken bir başka özellik ise kız öğrencilerimizin erkek öğrencilerimizden daha başarılı olmasıdır. Kız öğrencilerimizin yerleşme oranı 10 puan daha yüksek. Bu açıdan sistemin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği fevkalade önemli. Türkiye'de kadın adayların yükseköğretim kurumlarına ulaşabiliyor olması ve yükseköğretime katılıyor olmasının sistemimizin sağlıklı işlediğine dair önemli kanıtlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de ön lisans programlarının gerek meslek temelli gerekse eğitim içerikli ön lisans programlarının yüzde 100 civarında dolmuş olması da aslında bir başka güzel gelişmedir. Bu açıdan sadece 4 yıllık akademik başarıya odaklanan programlar değil ama en az onun kadar hayata daha hızlı atılmak isteyen, öğrencilerimizin tercih ettiği bu programların doluluk oranları da bizleri fevkalade sevindirmiş bulunuyor" diye konuştu.