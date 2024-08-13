BIST 9.801
DOLAR 33,55
EURO 36,78
ALTIN 2.654,85
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan kararı verdi: AK Parti'de il başkanı değişti

Erdoğan kararı verdi: AK Parti'de il başkanı değişti

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'ün görevine son verildi ve yerine Hüseyin Şansi atandı.

Abone ol

AK Parti'de yerel seçim başarısızlığının ardından Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür görevden alındı. Gür'ün yerine Hüseyin Şansi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni il başkanı olarak atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Batman İl Başkanlığına Sn. Hüseyin Şansi atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Abdullah Akif Gür’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Batman'da 31 Mart belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti, yüzde 64,5 oyla birinci olan DEM Parti ve yüzde 29,6 oyla ikinci olan Hüda Par'ın ardından yüzde 23,5 oyla üçüncü sırada yer almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti
Yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı! Yaralılar var
Yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı! Yaralılar var
İran'dan kendilerine itidal çağrısı yapan 3 ülkeye tepki: Küstahça girişim
İran'dan kendilerine itidal çağrısı yapan 3 ülkeye tepki: Küstahça girişim
Ağrı’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyorlardı! Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandılar
Ağrı’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyorlardı! Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandılar
Netanyahu'dan Mescid-i Aksa baskınına katılan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e tepki
Netanyahu'dan Mescid-i Aksa baskınına katılan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e tepki
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağustosta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Ağustosta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Alanya'da zorla 100 milyonluk senet imzalattıran kişi evinde misafir ettiği arkadaşı çıktı
Alanya'da zorla 100 milyonluk senet imzalattıran kişi evinde misafir ettiği arkadaşı çıktı
Hepsiburada'nın "Büyük Sezon Sonu İndirimleri" kampanyası başladı
Hepsiburada'nın "Büyük Sezon Sonu İndirimleri" kampanyası başladı
Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı
Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı
Aşkın Bak'tan gençlere destek mesajı: "Her daim yanınızdayız!"
Aşkın Bak'tan gençlere destek mesajı: "Her daim yanınızdayız!"