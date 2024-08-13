Hepsiburada'nın "Büyük Sezon Sonu İndirimleri" kampanyası başladı

Hepsiburada, müşterilerine özel fırsatlar sunduğu "Büyük Sezon Sonu İndirimleri" kampanyasını başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji, mobil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ürünleri ve süpermarket ürünlerinin yer aldığı, 19 Ağustos'a kadar sürecek kampanyada seçili ürünlerde en iyi taksitli fiyat garantisi, "yarın kapında" ve "kapında kolay iade" gibi avantajlarla sunuluyor.

Giyim ve aksesuar kategorisinde, Suwen marka ürünlerde yüzde 15 indirim fırsatı sunulurken, U.S. Polo Assn. ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak yüzde 70'e varan indirim uygulanıyor. Gözlüklerde ise Ray-Ban ve Vogue markalarının güneş gözlüklerinde sepette yüzde 55'e varan indirimler mevcut. Ayakkabı ve çanta kategorisinde Crocs, Pierre Cardin, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger, Elle gibi markaların ürünlerinde özel indirimler yer alıyor.

Outdoor ürünlerinde ise kamp masa ve sandalyelerinde sepette yüzde 20'ye varan indirim fırsatı bulunurken, Bestway ve Jilong şişme havuzlarında da özel kampanyalar müşterilere sunuluyor.

Teknoloji ürünlerinde Samsung Galaxy, iPhone ve POCO gibi telefon modellerinde cazip indirimler bulunuyor. Apple AirPods, Huawei Watch GT4 ve Samsung Galaxy Buds gibi giyilebilir teknoloji ürünlerinde de avantajlı fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, Xiaomi, Lenovo ve Huawei tabletlerinde de çeşitli indirimler ve ek avantajlar mevcut. Bilgisayar kategorisinde ise HP, Lenovo, MSI ve Asus gibi markaların laptoplarında ve oyuncu monitörlerinde indirimler yer alıyor.

Tefal ürünlerinde sepette yüzde 15'e varan indirim sunulurken Paşabahçe ve Karaca markalı mutfak ürünlerinde sepette yüzde 20 net indirim sağlanıyor. Kütahya Porselen mutfak ürünlerinde sepette yüzde 60'a varan, Fissler düdüklü tencere ve tavalarda ise sepette yüzde 20'ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Ev tekstilinde ise Yataş ürünlerinde sepette yüzde 15 indirim, English Home ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak 100 lira indirim fırsatı sunuluyor. Madame Coco ürünlerinde sepette yüzde 70'e ek yüzde 10 indirim mevcut.

Büyük Sezon Sonu İndirimleri'ne özel Windsor beyaz eşyalarda sepette yüzde 10, Vestel, Tefal ve Grundig küçük ev aletlerinde sepette yüzde 10 indirim, Smeg küçük ev aletlerinde ise sepette yüzde 5 indirim, kullanıcıları bekliyor.