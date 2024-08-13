Hande Fırat'tan Can Atalay açıklaması: Ankara'daki havaya göre...

Hande Fırat, "Anayasa Mahkemesi’nin son kararının ardından Atalay’ın TBMM’de yemin yolunun açıldığı ve önümüzdeki süreçte bununla ilgili gelişmeler yaşanacağı iddia ediliyor. Yakın gelecekte Can Atalay’ın yemin etmesi mümkün görünmüyor" dedi.

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Meclis bu hafta iki gün arka arkaya olağanüstü toplanacak. Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırlayacak Meclis, ertesi gün de tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplanacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Anayasa Mahkemesi’nin son kararının ardından Atalay’ın TBMM’de yemin yolunun açıldığı ve önümüzdeki süreçte bununla ilgili gelişmeler yaşanacağı iddia ediliyor.

Peki gerçekten durum böyle mi?" diye sordu ve bugünkü yazısında konuya şu şekilde açıklık getirdi.

"Olağanüstü toplantı yapılması TBMM Başkanlığının Can Atalay konusunda yeni bir karar verdiği veya eski işlemi geri aldığı anlamına gelmeyecek. Yani çağrı isteminin karşılanması Anayasa ve İçtüzükten kaynaklı bir zorunluluk olarak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasından ibaret olacak. Kaynaklarım; “Atalay’ın yemin edebilmesi; mahkemenin kesin hükmü kaldırması ve Atalay hakkında tahliye kararı vermesine bağlıdır” dedi. Anladığım kadarıyla ve iddiaların aksine Ankara’daki havaya göre, Can Atalay’ın yemin etmesi yerel mahkemenin kararı olmadan mümkün gözükmüyor."