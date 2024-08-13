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'Kirli Sepeti'ne Defne geliyor: Gizem Kala kadroda

'Kirli Sepeti'ne Defne geliyor: Gizem Kala kadroda

"Kirli Sepeti", yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu Gizem Kala, dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizide "Defne" karakterine hayat verecek olan Kala, oyunculuğuyla dikkat çeken performansıyla dizinin dinamiklerine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

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Kirli Sepeti, heyecan dolu yeni sezonu ile izleyicisini bekliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, başarılı oyuncu Gizem Kala, dizide Özge Özder'in canlandırdığı Jülide karakterinin kızı Defne'ye hayat verecek. Yeni sezonda yaşanacak büyük olayların merkezinde yer alacak olan Defne, babası Hakan'ın ölümüyle sarsılacak.

Dizideki aile draması yeni karakterlerle daha da derinleşecek. Pelin Karahan, Meyra karakterine hayat verirken, Emre Karayel de Meyra'nın eşi Yiğit rolünde olacak. Çiftin kızları Sude'yi ise genç oyuncu Sıla Gözüm canlandıracak.

Dizinin sevilen oyuncuları Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Rüzgar Aksoy, Erkan Sever ve Tülay Bekret, ikinci sezonda da yer almaya devam edecek.

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