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Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, partisinden istifa etti

Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, partisinden istifa etti

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah." dedi.

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