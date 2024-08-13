TÜİK açıkladı! Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 artışla 127 bin 88'e yükseldi.

Ocak-temmuzda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162'ye düştü.

İstanbul, temmuzda konut satışlarında 19 bin 47 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 11 bin 364 konut satışıyla Ankara, 6 bin 659 ile Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari, 77 ile Bayburt olarak sıralandı.