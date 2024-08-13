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Sivas'ta deprem oldu! AFAD son verileri açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'ta deprem oldu! AFAD son verileri açıkladı

 Son dakika deprem oldu! Sivas'ta saat 10.33'te, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivas Karayün köyü olan 4,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başladı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Allah her türlü afetlerden ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

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