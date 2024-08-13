BIST 9.829
DOLAR 33,56
EURO 36,73
ALTIN 2.657,37
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacakları için yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacakları için yeni karar

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil oranlarının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs'tan itibaren yüzde 48 oldu.

Abone ol

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla amme alacaklarında uygulanan tecil faiz oranı yükseltildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı değişti. Bu oran her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs'tan itibaren yüzde 48 olarak belirlendi.

21 Mayıs'tan itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sendikalar sokağa iniyor: Geçinemiyoruz
Sendikalar sokağa iniyor: Geçinemiyoruz
Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilendi sokağa çıkıp önüne geleni bıçakladı
Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilendi sokağa çıkıp önüne geleni bıçakladı
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı
Son dakika! Siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı
Spor federasyonlarında seçim süreci başladı
Spor federasyonlarında seçim süreci başladı
Musk ve Trump'ın X'teki röportajı teknik sorunlarla karşılaştı
Musk ve Trump'ın X'teki röportajı teknik sorunlarla karşılaştı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düşüyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düşüyor
Akşener ihaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız
Akşener ihaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Kuyu-16 operasyonu! Ahmet Gülbasan'ın yönettiği organize suç örgütü çökertildi
Kuyu-16 operasyonu! Ahmet Gülbasan'ın yönettiği organize suç örgütü çökertildi
5 ülkeden Gazze için acil ateşkes çağrısı
5 ülkeden Gazze için acil ateşkes çağrısı
Özel okullardan servise fahiş zam! UKOME kararı dinlemiyorlar
Özel okullardan servise fahiş zam! UKOME kararı dinlemiyorlar