Akşener ihaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında yapacağı açıklamalarla ilgili konuşan Akşener, çok sert çıktı.

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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener; Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası harekete geçti. Kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili "Kimseye söylemedim ilk kez söylüyorum. ‘İhaneti’ asla kaldıramayacağım" diyen Akşener, iki ismi de mahkemeye vereceğini duyurdu: Hesaplaşacağız!

iki ismi de mahkemeye vereceğim

"Bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil" diyen Akşener, iki ismi de mahkemeye vereceğini duyurdu.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Akşener, şunları söyledi;

"Annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla dün de ‘ahlaksızlık’ dedi Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak. Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor."

Ne olmuştu?

Kısa Dalga isimli internet sitesine röportaj veren CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener’i, yeni tarzıyla Külliye’de görünce ne düşündünüz, aklınızdan ne geçti?" sorusuna berdiği yanıtta "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz." demişti.

YouTube’da Bu Kanal isimli kanala konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söylemişti:

“Meral hanım aday oldu, Muharrem İnce aday oldu. Partisinden az oy aldı. Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi.”

Meral Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’te cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladığı anlardaki yüz ifadesi hâlâ akıllarda.