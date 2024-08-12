Donald Trump yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, eski adı "Twitter" olan "X" platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.

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Uğradığı suikast girişimiyle gündemde geniş yer edinen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından en son 2023’te paylaşım yaptığı "X" platformuna geri döndü..

1 YIL SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Trump, Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, seçime aylar kala seçim kampanyasına ilişkin bir videoyu X hesabında yayınladı.

TRUMP'IN YASAĞI 2022'DE KALDIRILMIŞTI

ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasının ardından 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmış, Trump ise 25 Ağustos 2023’te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.

ELON MUSK İLE RÖPORTAJ YAPACAK

Musk, TSİ 03.00’da Trump ile X’te canlı yayınlanacak bir röportaj yapacak ve röportaj Trump’ın X hesabından yayınlanacak.

2020'de Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekleyen Musk, ancak o zamandan bu yana sağa yöneldi ve geçtiğimiz temmuz ayında suikast girişiminin ardından Trump’ı desteklemeye başladı.