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Galatasaray'a Davinson Sanhcez'den kötü haber

Galatasaray'a Davinson Sanhcez'den kötü haber

Galatasaray, Davinson Sanhcez'de sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da kötü bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatay maçının 89. dakikasında sakatlık yaşayan Davinson Sanchez için açıklama yaptı.

İşte Sarı-kırmızılı takımın açıklaması:

"Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır."

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