Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, hem dünya hem de Türkiye’nin makroekonomik görünümünün ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, küresel ve yerel ekonomik dinamiklerin kapsamlı bir değerlendirmesinin yapıldığına dikkat çekildi.

"FİNANSAL İSTİKRARIN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Toplantı, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileriyle sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.