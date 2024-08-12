Bankalarda en çok mevduat tutulan şehirler hangileri?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalarda bulunan mevduatlara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin en zengin 10 kenti ortaya çıktı.

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Türkiye'de tasarruf sahiplerinin yatırımları çeşitli alanlara yayılmış durumda. Kimi bankada mevduat hesaplarında para biriktirirken, kimi altın, döviz, tahvil, hisse senedi veya fon gibi farklı yatırım araçlarına yöneliyor.

Özellikle vadeli mevduat hesaplarını tercih eden yatırımcılar, ay sonunda ne kadar getiri elde edeceklerini bilmenin verdiği güvenle, riske girmeden tasarruflarını bu şekilde değerlendirmeyi tercih ediyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT İSTANBUL VE ANKARA'DA

Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan illerin başında iki metropol öne çıkıyor. BDDK verilerine göre; işte Türkiye'nin en yüksek mevduat hesabına sahip iller:

1 - İstanbul

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira

2 - Ankara

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira

3 - İzmir

848 milyar 34 milyon 420 bin Lira

4 - Antalya

513 milyar 842 milyon 573 bin Lira

5 - Bursa

442 milyar 526 milyon 694 bin Lira

6 - Kocaeli

319 milyar 80 milyon 233 bin Lira

7 - Adana

236 milyar 144 milyon 441 bin Lira

8 - Muğla

211 milyar 376 milyon 926 bin Lira

9 - Konya

210 milyar 878 milyon 525 bin Lira

10 - Mersin

209 milyar 333 milyon 536 bin Lira