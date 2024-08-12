Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.24'de meydana gelen depremin derinliği ise 14.59 kilometre olarak ölçüldü.

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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 14.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

#DEPREM

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2024-08-12

Saat:16:24:52 TSİ

Enlem:40.32694 N

Boylam:23.81528 E

Derinlik:14.59 km

Detay:https://t.co/6S5EKBOA0P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024

Bir diğer açıklama da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 13.9 kilometre olarak açıkladı.