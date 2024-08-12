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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.24'de meydana gelen depremin derinliği ise 14.59 kilometre olarak ölçüldü.

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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının yerin 14.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-12
Saat:16:24:52 TSİ
Enlem:40.32694 N
Boylam:23.81528 E
Derinlik:14.59 km
Detay:https://t.co/6S5EKBOA0P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024
Bir diğer açıklama da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 13.9 kilometre olarak açıkladı.

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