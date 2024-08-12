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Almanya'da 19 yıl önce eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı

Almanya'da 19 yıl önce eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı

Almanya'da 19 yıl önce eşini öldürme suçundan Interpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan Türk vatandaşı Antalya'da yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü 2005 yılında Alman vatandaşı Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme" suçundan eşi Nasif Aydın'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde A.G. adına düzenlenmiş kimlikle kaldığı tespit edilen Aydın, operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

Zanlı ifadesinde, Angelika Cristina Aydın ile Türkiye'de tanıştıktan sonra Almanya'ya giderek evlendiklerini ve bir süre evli kaldıklarını söyledi.

Suç tarihinde aralarında çıkan tartışma sonucu eşini Almanya'da öldürdükten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğünü itiraf eden Aydın, tanıdığı olan A.G'nin 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak kullandığını anlattı.

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