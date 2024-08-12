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Gazze’de can kaybı artıyor!

Gazze’de can kaybı artıyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de yapılan katliamda ölen kişi sayısını açıkladı. Gazze Şeridi’nde bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 897’ye yükseldiği bildirildi.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 897’ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’nde 311 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 142 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 897’e, yaralı sayısının ise 92 bin 152'ye yükseldiği ifade edildi.

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