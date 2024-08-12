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Bakan Uraloğlu açıkladı! Otoyol ödemelerinde yeni dönem!

Bakan Uraloğlu açıkladı! Otoyol ödemelerinde yeni dönem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek" dedi.

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Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinde yapılan geliştirme sayesinde araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini açıkladı.

TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını hatırlatan Uraloğlu, Şunları kaydetti;

Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler.

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