Bakan Ersoy emeklilere güzel haberi duyurdu! Yüzde 30 indirimli olacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.Abone ol
Bakan Ersoy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Emeklilerimize güzel bir haber!
Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY’a bağlı sinema salonlarında gün boyu %30 indirim fırsatından faydalanabilecek.
Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz.