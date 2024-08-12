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Bakan Ersoy emeklilere güzel haberi duyurdu! Yüzde 30 indirimli olacak

Bakan Ersoy emeklilere güzel haberi duyurdu! Yüzde 30 indirimli olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

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Bakan Ersoy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Emeklilerimize güzel bir haber!

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY’a bağlı sinema salonlarında gün boyu %30 indirim fırsatından faydalanabilecek.

Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz.

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