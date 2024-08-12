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Belediyeden çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin açıklama

Belediyeden çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin açıklama

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi, belediyenin vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarihinde belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzunköprü Belediyesi olarak Başkanımız Ediz Martin önderliğinde bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Caniler adalet önünde hesap verecek."

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