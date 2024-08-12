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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! Büyük oranda anlaşma sağlandı

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! Büyük oranda anlaşma sağlandı

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'a teklifler gelmeye devam ederken, yönetim Rus ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı.

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Süper Lig'de yeni sezonun startı verilirken 13 Eylül'e kadar süren transfer sezonu öncesi kulüpler temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de merak edilirken, sezona Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için de karar verildi.

Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi. Galatasaray ile 13 milyon euro bonserviste anlaşan Spartak Moskova'nın Kerem'i ikna etmek için fiyat yükseltmeye devam ettiği belirtildi.

2.4 milyon euroya çıkan Rus ekibinin, Kerem'i ikna etmek için bonuslarla beraber 3 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Kerem'le aradaki farkı kapatan Spartaklı yöneticilerin son detaylar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maçta 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.

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