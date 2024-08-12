AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Görüşme mesajı gönderilmemiştir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan, benimle görüşmek istedi' iddiasını yalanladı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilen bir görüşme buluşma mesajı gönderilmemiştir. Bu iddia doğru değildir" dedi.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, başladı. Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme mesajı aldığına yönelik açıklamalarına ilişkin de konuştu.

Çelik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilen bir görüşme buluşma mesajı gönderilmemiştir. Bu iddia doğru değildir." dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

"İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti yargılanmalıdır. Uluslararası toplumda ne zaman ateşkes idaresi yükseliyor o sırada bir suikast gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı gibi davranmaya devam ediyor. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na; İsrail aleyhine açılan soykırım davasına taraf oldu. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bundan sonrasında da bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini, bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan benimle görüşmek istedi' iddiası

Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.

Kerkük'te tartışmalı vali seçimi

Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap gruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir.

AK Parti, Can Atalay için Meclis'te yapılması planlanan oturuma katılacak mı?

Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz."