BIST 9.916
DOLAR 33,53
EURO 36,67
ALTIN 2.634,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Validen açıklama

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Validen açıklama

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde bulunan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Abone ol

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Okan Buruk ile Hadise aşk yaşıyor iddiası! Ünlü şarkıcının sevgilisi kim?
Foto Galeri Okan Buruk ile Hadise aşk yaşıyor iddiası! Ünlü şarkıcının sevgilisi kim? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da bir kişi babasını öldürdü, annesi ve kardeşini yaraladı
Avcılar'da bir kişi babasını öldürdü, annesi ve kardeşini yaraladı
Almanya'da 19 yıl önce eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı
Almanya'da 19 yıl önce eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı
 Emine Erdoğan'dan Milli Sporculara Teşekkür
 Emine Erdoğan'dan Milli Sporculara Teşekkür
Lille'in Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier: Tur atlama şansımız yüzde 1000
Lille'in Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier: Tur atlama şansımız yüzde 1000
Belediyeden çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin açıklama
Belediyeden çuvallar içerisinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin açıklama
Ahmet Hakan ile Özgür Demirtaş'ın 'profesör trol' atışması
Ahmet Hakan ile Özgür Demirtaş'ın 'profesör trol' atışması
Bakan Ersoy emeklilere güzel haberi duyurdu! Yüzde 30 indirimli olacak
Bakan Ersoy emeklilere güzel haberi duyurdu! Yüzde 30 indirimli olacak
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! Büyük oranda anlaşma sağlandı
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! Büyük oranda anlaşma sağlandı
Esad askeriyle ABD destekli YPG'li teröristler Fırat nehri yakınlarında çatıştı
Esad askeriyle ABD destekli YPG'li teröristler Fırat nehri yakınlarında çatıştı
Vladimir Putin'den dikkat çeken çıkış: Çok kutuplu dünya düzenini...
Vladimir Putin'den dikkat çeken çıkış: Çok kutuplu dünya düzenini...
İstanbul'da bazı tramvay seferleri durdu!
İstanbul'da bazı tramvay seferleri durdu!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Otoyol ödemelerinde yeni dönem!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Otoyol ödemelerinde yeni dönem!