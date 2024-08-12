Okan Buruk ile Hadise aşk yaşıyor iddiası! Ünlü şarkıcının sevgilisi kim?

Okan Buruk ile Nihan Akkuş, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti. Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor. 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti. Ancak çift evliliklerini daha fazla yürütemedi Şubat 2024'te yollarını ayırdı.