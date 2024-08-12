Okan Buruk ile Hadise aşk yaşıyor iddiası! Ünlü şarkıcının sevgilisi kim?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı yönünde haberler çıktı. Aşk iddiaları doğru mu? Hadise kiminle aşk yaşıyor? İşte detaylar...
Geçtiğimiz şubat ayında Nihan Akkuş'tan boşanan Okan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Aşk iddiaları doğru mu? Hadise kiminle aşk yaşıyor? İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ikinci yarısında özel hayatında sıkıntılı günler atlatmıştı. Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği modacı eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayırmıştı. Çiftin medeni bir şekilde boşandığı gelen haberler arasındaydı.
Okan Buruk ile Nihan Akkuş, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti. Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor. 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti. Ancak çift evliliklerini daha fazla yürütemedi Şubat 2024'te yollarını ayırdı.
Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşayan ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldıza odaklanan Buruk, aylar sonra bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi.