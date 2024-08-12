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Sözleri büyük tepki çekmişti! AK Parti destekçilerine hakaret eden kadın tutuklandı

Sokak röportajında Instagram yasağıyla ilgili konuşurken, AK Parti'yi destekleyenlere 'gerizekalı' diyerek hakaret eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan şüpheli, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

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Bir sokak röportajında, Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili konuşan kadın, AK Parti'yi destekleyen vatandaşlar için çirkin ifadeler kullanmıştı. Sözlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan şahıs sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Adalet Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçmişti.

Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu"ndan soruşturma başlatılan şüpheli bugün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/1 ve 299 maddeleri kapsamında tutuklandı.

Ne oldu?: “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokakta gerçekleştirdiği röportajda bir kadın, Türkiye’de yaklaşık 10 gün kapalı kalan Instagram yasağına karşı çıkarken aynı zamanda kin ve nefret kusmuştu. 

Kadın, "Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da babasının çiftliği gibi kullanır. 'Elin Arap'ı' öldü diye ben neden yas tutuyorum. Burası laik bir ülke. Kalkıp da kafasına göre Instagram'ı kapatamaz. Şunu da söylemek istiyorum buradan. Destekleyenler olacak. Destekleyenler de gerizekalısınız. Sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer gerizekalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

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