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Fidan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile görüştü

Fidan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kırgızistan’ın ev sahipliğinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11'inci Zirvesi ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Kırgızistan’ın ev sahipliğinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11'inci Zirvesi ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.

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