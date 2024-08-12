BIST 9.829
DOLAR 33,55
EURO 36,71
ALTIN 2.650,02
HABER /  POLİTİKA

Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme

Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Keçeli, görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, "Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı. Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Sayın Bakanımız ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Premier Lig'de Zaha için transfer savaşı var
Premier Lig'de Zaha için transfer savaşı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı
Silopi'de patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var
Silopi'de patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var
Burdurlu Meryem, Türk ve Hint gelenekleriyle gelin oldu
Burdurlu Meryem, Türk ve Hint gelenekleriyle gelin oldu
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu görüşecek mi? AK Parti'den yalanlama geldi
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu görüşecek mi? AK Parti'den yalanlama geldi
Fidan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile görüştü
Fidan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile görüştü
Sözleri büyük tepki çekmişti! AK Parti destekçilerine hakaret eden kadın tutuklandı
Sözleri büyük tepki çekmişti! AK Parti destekçilerine hakaret eden kadın tutuklandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Görüşme mesajı gönderilmemiştir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Görüşme mesajı gönderilmemiştir"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Ukrayna ordusu Rusya'da ilerledi Ruble değer kaybetti
Ukrayna ordusu Rusya'da ilerledi Ruble değer kaybetti
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Validen açıklama
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Validen açıklama