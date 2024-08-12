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Silopi'de patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var

Silopi'de patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var

Silopi'de yolda seyir halindeki servis aracında patlama sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer alan Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken bir patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 8 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaşlar Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

BAKAN YERLİKAYA PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu.

Patlama ile ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya X hesabından şunları paylaştı;

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.
 
Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.
 
Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
 
Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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