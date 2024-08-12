Jose Mourinho: Okan Buruk kart görmüyor ama ben görüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynanancak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesinde "Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum" dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LILLE BAŞKANININ NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil.

"BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ"

Kendisini eleştirenlere yanıt veren Mourinho, şunları dedi:

Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz.

"ZOR AMA DENEYECEĞİZ"

Jose Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz.

"GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ KART GÖRMÜYOR AMA BEN GÖRÜYORUM"

Galatasaray ve Okan Buruk hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim.

"TÜRKİYE LİGİ'NDE ÇOK MÜCADELECİ MAÇLAR OLUYOR"

Süper Lig'den bahseden dünyaca ünlü teknik adam, şöyle konuştu:

Türkiye Ligi'nde çok mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivasspor, Samsunspor bunlar iyi takımlar...

"MERT VE ÇAĞLAR OYNAYACAK"

Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün oynayacağını belirten Mourinho, şu değerlendirmeyi yaptı:

Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre.

"FERDİ'NİN KALMASINI İSTİYORUM"

Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun kalmasını istediğini söyledi.

Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır.