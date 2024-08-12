Thomas Meunier'in "Turu yüzde bin geçeceğiz" sözlerine cevap verdi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı öncesinde Lille forması giyen Thomas Meunier'e cevap verdi.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Lille'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan ilk maçın rövanşı Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanancak.

Bu müsabaka 13 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı Mert Müldür, Lille maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"KİMİN OYNAYACAĞINA HOCA KARAR VERİR"

Osayi-Samuel ile arasında olan forma rekabetine değinen Mert, şu sözleri sarf etti:

İzin biraz kısaydı ama takıma döndüğümüz için hepimiz mutluyuz. Milli takım güzeldi ama artık geride kaldı, şu an hepimiz Lille maçına odaklandık. Forma rekabeti her büyük takımda olur. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Oynayan ya da oynamayan, herkes takım için elinden gelenin en iyisini verirse hiçbir sorun çıkmaz.

MEUNIER'E CEVAP VERDİ

Thomas Meunier'in "Turu yüzde bin geçeceğiz" sözlerini değerlendiren Mert, şöyle konuştu:

Hocanın söylediği gibi yarın sahada olacağım ve yüzde 100'ümü vereceğim. Hepimizin hedefi turu geçmek, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Thomas Meunier istediğini söyleyebilir. Bize göre de biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız.