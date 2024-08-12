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Tuzla'daki göçük soruşturması: Müteahhit tutuklandı

Tuzla'daki göçük soruşturması: Müteahhit tutuklandı

İstanbul Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin müteahhit tutuklandı.

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Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne'nin toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A. ile bugün yakalanan müteahhit Mehmet Zeki V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, M.Z.V'yi tutuklanması, diğer şüphelileri de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden müteahhit Mehmet Zeki V. tutuklandı, E.U, Ö.K, S.A. ve K.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay
Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında dün göçük yaşanmış, çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatılarak 4 kişi gözaltına alınmıştı, bugün ise müteahhit Mehmet Zeki V. yakalanmıştı.

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