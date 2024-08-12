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Çaykur Rizespor Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Çaykur Rizespor Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ilk hafta kapanış maçında Rams Başakşehir'le karşılaştı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Mücadelede ev sahibi takımın golünü 45+4. dakikada Alikulov atarken Başakşehir'in sayısını 39. dakikada Figueiredo kaydetti.

Özellikle maçın ilk yarısında oldukça fazla gol pozisyonuna giren Çaykur Rizespor, bu atakları değerlendiremedi ve sezona 1 puanla başladı. 

Perşembe günü Konferans Ligi maçına çıkacak Çağdaş Atan'ın öğrencileri de bu deplasmanda beraberliğe razı oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Rams Başakşehir ise sahasında Alanyaspor'u misafir edecek.

Çaykur Rizespor: 1 - RAMS Başakşehir: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 71 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin (Dk. 90+2 Mithat Pala), Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Amir), Zeqiri (Dk. 71 Minchev), Akintola, Ali Sowe

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 29 Hamza Güreler), Lima, Berat Özdemir (Dk. 56 Onur Ergün), Serdar Gürler (Dk. 46 Davidson), Kemen, Berkay Özcan, Keny (Dk. 78 Piatek), Figueiredo (Dk. 78 Deniz Türünç)

Sarı kartlar: Dk. 75 Pereira, Dk. 82 Kemen (RAMS Başakşehir)

Goller: Dk. 39 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 45+4 Alikulov (Çaykur Rizespor)

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