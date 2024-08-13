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Ukrayna ordusu Rusya'da 1000 kilometrekare toprağı ele geçirdi

Ukrayna ordusu Rusya'da 1000 kilometrekare toprağı ele geçirdi

Ukrayna ordusunun şu anda Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresini kontrol altına aldığı duyuruldu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkomutanlık Karargahı Toplantısı düzenlediğini belirtti.

Toplantının gündemini özetleyen Zelenskiy, "En önemlisi Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'in cephe hattındaki savunma eylemlerimiz ve Kursk bölgesindeki operasyonla ilgili raporu vardı. Dirençleri ve kararlı eylemleri için tüm askerlere ve komutanlara minnettarız. Diğer konuların yanı sıra içişleri Bakanına, diğer yetkililere, Ukrayna Güvenlik Servisine operasyon bölgesi için insani yardım planı hazırlama talimatı verdik." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy de sosyal medya hesabından "Şu anda Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunuyor." paylaşımında bulundu.

Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada da Rusya istihbaratının Kursk bölgesindeki durumu kullanarak Ukrayna askerlerinin savaş suçu işlediğine dair sahte bilgiler oluşturduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın bu tür enformasyon ve psikolojik özel operasyonları öncelikle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı eylemlerine etkili şekilde karşı koymamakla ilgilidir. Bize göre, yakın bir zamanda Rus özel servisleri, Ukrayna tarafını daha fazla suçlamak için özellikle Kursk bölgesindeki sivil nüfusa karşı suçlar sahneleyebilir. Ukrayna Güvenlik servisi, bu tür girişimlerin boşuna olduğu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruz eylemleri, ülkemizin uluslararası ortaklarının tutumu üzerinde etkisi olmayacağı konusunda uyarıyor."

Ukrayna savunma kuvvetlerinin özellikle savaş esirlerine ve sivillere muamele dahil savaş kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu tüm dünyaya kanıtladığı belirtilen açıklamada, "Ukraynalı askerlerin zaferi giderek daha da yakınlaştırdığı ve düşmanın hiçbir girişimlerinin buna engel olamayacağı" ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna yanlısı sosyal medya hesaplarında Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinin derinliklerine ilerlemeyi sürdürdükleri iddia edildi.

Ukrayna ordusunun 225. Saldırı Taburuna ait olduğu bilinen Telegram kanalında, Ukraynalı askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesindeki Darino köyüne girdiği, köyün idari binasına girip Rusya bayrağını indirdiği aktarıldı.

Söz konusu kanaldan paylaşılan görüntüde de Ukraynalı askerlerin bir binanın dış cephesinde asılı Rus bayrağını indirerek yere attıkları görüldü.

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