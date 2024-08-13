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Suriye'nin Hama şehrinde deprem oldu! Türkiye'nin 6 ilinde hissedildi

Suriye'nin Hama şehrinde deprem oldu! Türkiye'nin 6 ilinde hissedildi

Suriye'nin Hama şehrinde meydana gelen deprem, ülkede kısa süreli paniğe neden oldu.

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AFAD'ın, 5,2 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdiği depremde, Hama ve çevresinde yaşayanlar evlerinden dışarı çıkarak bir süre sokaklarda bekledi.

Deprem sonrası can kaybı bildirilmezken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Hatay Valiliğinden açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Söz konusu ilçede bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, AA muhabirine, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını anlattı.

İbiş, evlere girmeye çekindiklerini söyledi.

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