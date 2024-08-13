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İsrail'den Han Yunus'a saldırı: 10 kişi öldü

İsrail'den Han Yunus'a saldırı: 10 kişi öldü

İsrail'in Gazze'de güvenli bölge olarak ifade edilen noktalara saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun Han Yunus'ta hedef aldığı eve saldırısı sonucunda 10 kişi öldü.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki Ebu Hayye beldesinde "Ebu Hayye" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 10 Filistinli öldü.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralanan ve kaybolanların olduğu belirtili.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 897 Filistinli ölmüş, 92 bin 152 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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