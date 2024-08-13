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Özel okullardan servise fahiş zam! UKOME kararı dinlemiyorlar

Özel okullardan servise fahiş zam! UKOME kararı dinlemiyorlar

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Binlerce öğrencinin kullandığı servislerin ücreti UKOME toplantısında belli olmuştu. Bazı özel okullar ekstra hizmetleri öne sürerek bu fiyatı yükseltti.

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2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri belli oldu. Buna göre rehber-personel masrafı dahil edilince en kısa mesafe yıllık yaklaşık 23 bin, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira.

Ancak UKOME'nin geçen yıla göre yüzde 16 oranında yaptığı zam bazı özel okullarda yüzde 80'e kadar çıktı.

NTV'den Tuana Çiftçi'nin haberine göre birçok özel okul servis ücreti henüz netleşmedi. Ancak zincir bir özel okulda geçen sene yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu sene 71 bin liraya çıktı.

"Rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz"

Servis şoförleri UKOME kararında alınan yüzde 16'lık zammı da az buldu. Şoförler, gerekçelerinin ise artan maliyetler olduğunu öne sürdüler.

Ücretlerin servis esnafına yansımadığını dile getiren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri sokmuyor. Dolayısıyla öğrenci velisi okulun içine giremeyince endişe ediyor. Okulun dışından bindiği için güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve biz o rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz." diye konuştu.

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