Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
İlçe merkezinden İznik Gölü yönüne seyreden Oğuzhan S. (25) idaresindeki 77 ACA 531 plakalı motosiklet, ana yola çıkmaya çalışan Abdülmacit K'nin (55) kullandığı 16 ASR 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Göl Yolu'ndaki kazada, motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.