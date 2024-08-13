Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilendi sokağa çıkıp önüne geleni bıçakladı

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Savaş oyununun etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinip bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara bıçakla saldırdığı ortaya çıktı.

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Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliğinden açıklama

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde çay bahçesinde dün bıçaklama olayının yaşandığı hatırlatıldı.

İnsanlara rastgele saldırarak 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren şüphelinin emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.