BIST 9.842
DOLAR 33,56
EURO 36,72
ALTIN 2.658,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bali Adası'nda trafik kazasında yaralanan Türk vatandaşı İstanbul'da tedavi altına alındı

Bali Adası'nda trafik kazasında yaralanan Türk vatandaşı İstanbul'da tedavi altına alındı

Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Tuğcan Işık, İstanbul'a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Abone ol

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Tuğcan Işık'ın Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının (THY) koordinasyonuyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Işık'ın burada tedavi altına alındığı kaydedilen paylaşımda, "Devletimiz çok büyük bir devlettir ve dünyanın neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın iyi ve kötü gününde gerektiği şekilde yanındadır. Tuğcan Işık, Türk hekimlerine emanet." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacakları için yeni karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacakları için yeni karar
Sendikalar sokağa iniyor: Geçinemiyoruz
Sendikalar sokağa iniyor: Geçinemiyoruz
Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilendi sokağa çıkıp önüne geleni bıçakladı
Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilendi sokağa çıkıp önüne geleni bıçakladı
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika! Uluslararası siber casusluk ağı operasyonla çökertildi
Son dakika! Uluslararası siber casusluk ağı operasyonla çökertildi
Spor federasyonlarında seçim süreci başladı
Spor federasyonlarında seçim süreci başladı
Musk ve Trump'ın X'teki röportajı teknik sorunlarla karşılaştı
Musk ve Trump'ın X'teki röportajı teknik sorunlarla karşılaştı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düşüyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düşüyor
Akşener ihaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız
Akşener ihaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Kuyu-16 operasyonu! Ahmet Gülbasan'ın yönettiği organize suç örgütü çökertildi
Kuyu-16 operasyonu! Ahmet Gülbasan'ın yönettiği organize suç örgütü çökertildi
5 ülkeden Gazze için acil ateşkes çağrısı
5 ülkeden Gazze için acil ateşkes çağrısı