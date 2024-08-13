İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 66 arttı: İşçilik ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı inşaat maliyet endeksi verileri, sektördeki maliyetlerin hızla arttığını bir kez daha ortaya koydu. Endekse göre, inşaat maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 0,36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 65,78 oranında yükseldi. Bu artış, inşaat sektöründeki maliyetlerin son yıllarda yaşadığı en büyük artışlardan biri olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi verileri, sektördeki maliyetlerin hızla arttığını bir kez daha ortaya koydu. Endekse göre, inşaat maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 0,40, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,12 oranında yükseldi. Bu artış, inşaat sektöründeki maliyetlerin son yıllarda yaşadığı en büyük artışlardan biri olarak kayıtlara geçti.

İnşaat maliyetlerindeki artışın en büyük nedenlerinden biri, işçilik maliyetlerindeki keskin yükseliş oldu. Son bir yılda işçilik maliyetleri yüzde 105'in üzerinde artarak neredeyse iki katına çıktı. Malzeme maliyetlerindeki artış ise yüzde 51'i aştı.

Hem bina inşaatı hem de bina dışı yapılar için inşaat maliyetlerinde benzer bir artış gözlendi. Bina inşaat maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 0,36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 65,78 oranında yükseldi. Bina dışı yapılar için ise bu oranlar sırasıyla yüzde 0,52 ve yüzde 67,24 olarak gerçekleşti.

İnşaat maliyetlerindeki bu hızlı artış, konut sahibi olmak isteyen vatandaşları olumsuz etkiledi. Özellikle konut fiyatlarındaki artışla birlikte, ev sahibi olma hayali daha da uzaklaştı. Ayrıca, inşaat sektöründeki bu durum, genel enflasyon üzerinde de yukarı yönlü bir baskı oluşturdu.