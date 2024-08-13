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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımı ınstagram tarafından silindi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımı ınstagram tarafından silindi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımı ınstagram'a erişim engelininin kaldırılmasının ardından Instagram tarafından silindi.

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Sosyal medya platformu Instagram, 8 günlük engelin ardından yeniden kullanıma açıldı.

Instagram'ın Türkiye’de erişimin tekrar açılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımının silindiğini açıkladı.

İsrail'i eleştiren konuşma silindi

Orhan, "Skandalın en ilginç tarafı 3 ay önce yapılan uluslararası 'Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde' sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin’deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail’i her şekilde savunmak serbest Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir" dedi.

Ortak çalışma sözü alınmıştı

Katalog suçlar nedeniyle BTK tarafından 2 Ağustos'ta ınstagram erişimine engeli getirilmişti. Görüşmeler sonucu geçtiğimiz günlerde yasak kaldırılmış ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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