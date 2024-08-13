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AK Parti’ye yeni katılımlar! Hamza Dağ: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti’ye yeni katılımlar! Hamza Dağ: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi. Dağ, "AK Parti siyasetin merkezi oldu ve olmaya devam edecek. Yarın AK Parti'ye hem milletvekili hem belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak. " dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’ye yeni katılımlar olacağını açıkladı. “Yarın hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak.” diyen Dağ, bunlardan 15’nin belediye başkanı, 2’sinin ise milletvekili olduğunu söyledi.

Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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