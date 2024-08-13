Limak, Priştina Havalimanı'nın terminal genişletme çalışmalarını tamamladı

Limak, inşasını ve işletmeciliğini üstlendiği Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nın, artan yolcu trafiği doğrultusunda gerçekleştirdiği terminal genişletme çalışmalarını tamamlayarak yeni kapıları hizmete açtı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni terminal binası ve ek tesislerinin inşaatı sonrası 2011'de Limak'ın işletmesini devraldığı Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nda yeni terminal kapıları, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Törene, Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Kosova Maliye Bakanı Hekuran Murati, Kosova Çevre, Şehir Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı Volkan Bozkır'ın yanı sıra sivil havacılık sektörü temsilcileriyle çok sayıda davetli de katıldı.

Kapı sayısının 8'den 12'ye çıkarıldığı terminal genişletme çalışması kapsamında kuzey kapısı 615 metrekare, güney kapısı ise 630 metrekare olmak üzere toplam bin 245 metrekare alan büyümesi elde edildi.



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında her kapıda 54,60 metrekarelik bir açık hava terası bulunurken toplamda 109,20 metrekarelik teras alanına ulaşıldı.

Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'ndaki terminal genişlemesiyle havalimanının kapasitesi de önemli ölçüde artırılarak yılda 1,2 milyon yolcunun daha çıkış yapabilmesi sağlanacak. Bu gelişme, özellikle yılın başında Kosova'ya vize serbestisi getirilmesinin ardından, erişilebilirlik ve ekonomik büyümede yeni bir döneme işaret eden önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

2014'te yeni inşa edilen terminal binasıyla 1,4 milyon yolcuya hizmet veren havalimanı, 2024 sonuna kadar 4 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislim, 'Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı, özellikle diasporamız ve onların seyahatleri için daha iyi koşullar sağlamak üzere, buradan uçan tüm yolcular için genişletiliyor.' ifadelerini kullandı.

Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir de dört yeni kapının açılmasının sadece altyapısal bir gelişme değil, aynı zamanda havalimanının kapasitesini ve hizmet kalitesini artırma kararlılıklarının bir kanıtı olduğunu belirtti.

Özdemir, 'İlgili tüm tarafların desteği ve işbirliği olmadan bunların hiçbiri mümkün olamazdı. Ekibime ve sizlere, yıllar boyunca bu yolculuğa katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte, Priştina'yı bölgede önemli bir merkez haline getirerek ilerlemeye devam edeceğiz.' açıklamalarında bulundu.