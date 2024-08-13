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Reformistlerin oyu ile seçilen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesi tepki çekti

Reformistlerin oyu ile seçilen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesi tepki çekti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclise sunduğu kabine listesinde yer alan isimlere yönelik reformist kanattan gelen eleştirilere ilişkin, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin." dedi.

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Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, kabine listesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Kabine üyelerinin seçimine yönelik eleştirileri değerli bulduğunu belirten Pezeşkiyan, "Siyasetçilerin davranışlarına karşı kayıtsızlık yerini eleştirilere bıraktı. Bu, ileriye doğru bir adım attığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kabine üyelerini birçok uzmana danışarak istişare ederek belirlediklerini aktaran Pezeşkiyan, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi 11 Ağustos'ta Meclise sunmuştu.

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamasında, Pezeşkiyan'ın kabine listesindeki isimler için "Bunlardan bazılarının reformla hiçbir ilişkisi yoktur ve ılımlı yaklaşıma bile yakın değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Reformist kimliğiyle bilinen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim sürecinde reformist kanadın tam desteğini almıştı.

Pezeşkiyan tarafından geçen hafta Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilen eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de listeye itiraz ederek istifa ettiği imasında bulunmuştu. Zarif'in istifa kararının Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edilip edilmediği ise şu ana kadar açıklanmadı.

Meclise sunulan kabine listesindeki isimler için bir hafta içinde milletvekilleri tarafından ayrı ayrı güven oylaması yapılacak.

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