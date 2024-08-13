BIST 9.803
DOLAR 33,55
EURO 36,72
ALTIN 2.658,82
HABER /  POLİTİKA

Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı.

Abone ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı
Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı
Aşkın Bak'tan gençlere destek mesajı: "Her daim yanınızdayız!"
Aşkın Bak'tan gençlere destek mesajı: "Her daim yanınızdayız!"
Alfa Romeo'dan ağustosa özel indirim ve takas fırsatı
Alfa Romeo'dan ağustosa özel indirim ve takas fırsatı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık açıklaması
West Ham United, Manchester United'dan Wan-Bissaka'yı transfer etti
West Ham United, Manchester United'dan Wan-Bissaka'yı transfer etti
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında anıldı
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında anıldı
Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor! DSÖ'den uyarı: Dünya genelinde yayılıyor
Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor! DSÖ'den uyarı: Dünya genelinde yayılıyor
Ferdi Kadıoğlu rekor teklif sonrası kararını verdi
Ferdi Kadıoğlu rekor teklif sonrası kararını verdi
Hande Fırat'tan Can Atalay açıklaması: Ankara'daki havaya göre...
Hande Fırat'tan Can Atalay açıklaması: Ankara'daki havaya göre...
Limak, Priştina Havalimanı'nın terminal genişletme çalışmalarını tamamladı
Limak, Priştina Havalimanı'nın terminal genişletme çalışmalarını tamamladı
Reformistlerin oyu ile seçilen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesi tepki çekti
Reformistlerin oyu ile seçilen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesi tepki çekti
Elektrikli otomobillerde küresel satışlar temmuzda arttı
Elektrikli otomobillerde küresel satışlar temmuzda arttı