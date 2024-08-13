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Aşkın Bak'tan gençlere destek mesajı: "Her daim yanınızdayız!"

Aşkın Bak'tan gençlere destek mesajı: "Her daim yanınızdayız!"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, gençlere destek mesajı verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, gençlere destek mesajı verdi.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, “Çıkacağınız yeni yolda 81 ilimizdeki GSB yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle ve spor tesislerimizle her daim yanınızdayız” dedi.

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