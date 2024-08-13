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Ağrı’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyorlardı! Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandılar

Ağrı’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyorlardı! Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandılar

Ağrı’da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme suçundan 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A ve kasten öldürme” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A simli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi.

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