Netanyahu'dan kendi bakanına Mescid-i Aksa tepkisi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fanatik Yahudi bir grupla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'a tepki gösterdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fanatik Yahudi bir grupla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in, Harem-i Şerif'te "Yahudilerin ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, İsrail'in politikasının değişmediğini savundu.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin açıklama yapıldı.

Netanyahu, açıklamada, Mescid-i Aksa'ya ilişkin politikaların başbakan ve hükümet tarafından belirlendiğine işaret ederek, "Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) hiçbir bakanın -Ulusal Güvenlik Bakanı veya başka bir bakanın- özel bir politikası yoktur. Bu, İsrail'in bütün hükümetlerinde böyle olmuştur." ifadelerini kullandı.

Mescidi Aksa'ya baskının "statükodan sapma" olduğunu belirten Netanyahu, ülkesinin Mescid-i Aksa politikasının değişmediğini ve değişmeyeceğini ileri sürdü.

Sabah saatlerinden itibaren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

Fanatik Yahudiler ayrıca Aksa avlusunda dolaşırken slogan attı, marşlar söylemişti.

Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında Ben-Gvir, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudi) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin matem ve oruç günü olan Tisha B'Av nedeniyle Harem-i Şerif'e geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ben-Gvir, geçen ay Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Yahudilerin Mescid-i Aksa'da dua etmesine izin verdiğini söylemişti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı yazılı açıklamayla Ben-Gvir'in aksine Harem-i Şerif'teki statükonun değişmediğini belirtmişti.

Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsrailli, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Müslüman mahallelerine de uzanacak şekilde Mescid-i Aksa'nın dışındaki duvarların çevresinde İsrail bayrakları açarak "gösteri" yapmıştı.