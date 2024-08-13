Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık! Lille maçında yok

Fenerbahçe, arka adale gerilmesi sebebiyle Ferdi Kadıoğlu'nun Lille maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, arka adalesindeki gerilme nedeniyle Ferdi Kadıoğlu’nun Lille maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız."