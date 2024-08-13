Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 693 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 688 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 693 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 693 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 325 milyon 672 bin 898 lira, işlem miktarı ise 877,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 485 milyon 665 bin 114,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ile AgaBullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.